Ärztepräsident Baden-Württemberg zur Booster-Impf-Debatte: „Impfzentren können das Problem nicht lösen“

Als schlechtes Zeichen für US-Präsident Biden bewertet der Amerikanist Christian Lammert den Sieg des Republikaners Glenn Youngkin bei den Gouverneurswahlen in Virginia. „Es zeigt, dass Biden jetzt liefern muss“, so Lammert in SWR2. „Er muss sein Konjunkturpaket durchkriegen, sonst sieht es mit Blick auf die Zwischenwahlen im nächsten Jahr für die Demokraten ganz, ganz schlecht aus.“ Der parteiinterne Streit der Demokraten um die geplanten Investitionen könne Biden gefährlich werden.

Zugleich sei der Sieg des Republikaners Youngkin im Bundesstaat an der Ostküste möglicherweise ein Modell für die Kongresswahlen in 2022. Youngkin habe Donald Trump auf Abstand gehalten, sich im Wahlkampf aber auch nicht von ihm distanziert. So sei es ihm gelungen, auch moderative konservative Wähler anzusprechen, ohne die engagierte Fanbasis von Trump zu verschrecken.

Christian Lammert ist Professor am John F. Kennedy-Center für Nordamerika-Studien der FU Berlin.