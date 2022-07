Ägyptens Staatspräsident in Berlin: Zwischen Menschenrechten und Klimaschutz

Beim Petersberger Klimadialog treffen sich Vertreter*innen aus etwa 40 Staaten, um den weiteren Kurs im Kampf gegen den Klimawandel abzustimmen. Das Treffen ist auch eine Vorbereitung für die Weltklimakonferenz COP27, die im November in Ägypten stattfindet. Wenn im Rahmen des Klimadialogs der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi nach Berlin reist, dann reist auch ein für Deutschland zwiespältiger Partner in die Hauptstadt.

Einerseits steht al-Sisi wegen Verstößen gegen Grundrechte in der Kritik, Menschenrechtsorganisationen haben gerade Eingriffe in die Pressefreiheit und in die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in dem Land beklagt. Auf der anderen Seite stehen die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands: „Man macht wichtige Geschäfte mit Ägypten“, sagt Ivesa Lübben von der Uni Marburg in SWR2. So verkaufe Deutschland Waffen, Gaskraftwerke und Eisenbahntechnologie an Ägypten. Innenpolitisch sei das Land nach wie vor tief gespalten.