Adler verpflichtet – der König der Lüfte

Sie gelten als die majestätischsten und erhabensten Greifvögel der Welt, unzählige Mythen ranken sich um sie: Adler. Nachdem sie jahrhundertelang von Menschen gejagt wurden und durch Umweltgifte fast ausgerottet waren, siedeln sich Adler langsam wieder an . Auch in Deutschland, wo heute um die 1000 Brutpaare leben.



Die SWR2 Matinee begleitet einen Ranger, der sein Leben dem Schutz der immer noch gefährdeten Seeadler widmet, sie lässt einen Sportjournalisten im Jahr 1951 den Angriff eines Adlers auf eine Lammherde reportieren und sie taucht ein in die Mythen der Welt und der Weltreligionen, die den Adler als Himmelsboten verklären und ihm königliche Macht verleihen. Ein Biologe klärt auf über die Faszination von Adleraugen, Größe und Kraft der Tiere. Ein Heraldiker erklärt, weshalb der Adler eines der beliebtesten Wappentiere ist. Und weshalb das deutsche Wappentier in der Weimarer Republik zum "Pleitegeier" mutierte, erfahren Sie ebenfalls in der Sendung.



Außerdem erzählt die SWR2 Matinee die kuriose Geschichte von "Eddie the Eagle", dem erfolglosesten Skispringer aller Zeiten und sie gibt "schwarzen Adlern", also Fußballprofis mit dunkler Hautfarbe Gelegenheit, über Diskriminierung von people of Color im Sport zu berichten.



Gesprächspartner der Sendung sind der Biologe Daniel Schmidt-Rothmund vom NABU, der Historiker und Heraldiker Clemens Kech und der Co-Trainer von Borussia Dortmund, Otto Addo.



