Adenauers dunkle Seite – wieso ein treuer Parteisoldat die SPD an ihn verriet

And Now for Something Completely Different: Kanzler und @CDU-Chef #Adenauer ließ in der jungen Bundesrepublik @spdde (und @fdp) bespitzeln. Das hat eine unabhängige Historikerkommission unter K.-D. Henke herausgefunden. Die @SZ berichtet (€). https://t.co/sLwV8RZq7k