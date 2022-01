Achtung, Zug fährt ein – Eisenbahn-Romantiker Harald Kirchner

Die Sendung "Eisenbahnromantik“ ist ein echter Dauerbrenner im SWR-Fernsehen. Im November 2020 wurde die 1000. Folge ausgestrahlt. Seit 1991 beschäftigt sich die Redaktion mit allem, was auf Schienen fährt, von japanischen Hochgeschwindigkeitszügen bis hin zur Modelleisenbahn. Aber auch Kritik gehört zum Konzept - an Streckenstilllegungen oder überzogenen Großprojekten. 2017 Jahren übernahm Harald Kirchner die Redaktionsleitung von Sendungsgründer Hagen von Ortloff. Eisenbahnen faszinieren Kirchner schon lange, als Fernsehreporter hat er aber auch viele Jahre über Verkehrspolitik berichtet.

(SWR 2020)

