Abschied vom Pazifismus – Wo steht die deutsche Friedensbewegung?

Seit Februar 2020 sind Sterbehilfevereine in Deutschland wieder aktiv. Sie nutzen eine Grauzone und Gesetzeslücke: Das Gesetz zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gilt nicht mehr, die Sterbehilfe muss erst neu geregelt werden. In den Kirchen wird die Sterbehilfe kontrovers diskutiert. Einige prominente Protestantinnen und Protestanten plädieren dafür, auch in evangelischen Einrichtungen Sterbehilfe zuzulassen. Wir sprechen mit Menschen, die ihre Angehörigen bei der Hilfe zum Sterben begleitet haben. Und mit Menschen, die entschlossen sind, notfalls Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. mehr...