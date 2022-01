Von Juliane Sauter

Kreativität ist ein selten gesehenes Eichhörnchen, sagt Otto Jakob. In seiner Werkstatt in Karlsruhe entstehen Schmuckstücke im Wert eines Kleinwagens. Die Inspirationen holt sich der Goldschmied aus der Natur. Er gräbt nach Insekten, Steinen, Blättern und fertigt Abgüsse von ihnen an. Otto Jakob will nicht gefallen, sondern stören. Er hasst die Schönheit und liebt das Hässliche. Der Künstler spricht über seine Faszination für die Natur und woraus er seine Kreativität schöpft.