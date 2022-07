Was gibt es Schöneres im Sommer, als einen Salat zu genießen, der nur so vor Gemüsevielfalt strotzt. Wäre da nicht das Problem mit dem Essig, der gerne mal den Salat mit voller Wucht erschlägt. Besser als Essig, der die Säure im gesamten Salat verteilt, sind da rote Johannisbeeren geeignet - sie setzen erst beim Zerbeißen die Säure punktuell im Mund frei. Zudem liefern sie ein wunderbares sensorisches Spektrum zwischen Säure und Süße, die den Salat perfekt macht. So in dem Rezept „Sommersalat mit Forelle (alternativ Tofu) und Kugelsäure“, das Prof. Thomas Vilgis mitgebracht hat. Im Juni, Juli und August, der Zeit der roten Johannisbeeren, verspricht dieser gesunde Salat ein besonderes Geschmackserlebnis. mehr...