Abgeschoben nach Äthiopien – Zurück in der Heimat, die keine mehr ist

Von Caroline Laakmann und Bartholomäus Laffert

Am 23. März 2021 landet am Flughafen in Addis Abeba eine Lufthansa-Maschine aus München. An Bord: mehrere deutsche Polizisten und rund 20 Menschen aus Äthiopien, allesamt abgeschoben aus Deutschland. Zwei von ihnen: Lemlem, 60, und Abere, 34. Vor vielen Jahren sind beide aus Äthiopien geflohen. Lemlem hat in Deutschland in einem Kindergarten mitgeholfen und war in der katholischen Gemeinde aktiv - Abere lebte in Landau und hat bei Amazon im Lager gearbeitet. Jetzt sind sie zurück in einem Land, das sie kaum mehr kennen und fragen sich, wie es mit ihnen weitergehen soll. Ein Jahr nach der Abschiebungen haben wir die beiden in Äthiopien getroffen.