Deutschland und Frankreich müssen sich mehr aufeinander zubewegen – diese Ansicht vertritt der europapolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Michael Georg Link. Gerade in der der Verteidigungspolitik brauche es nicht nur feierliche Erklärungen, sondern konkrete Fortschritte, sagte Link im SWR Tagesgespräch. Das gelte auch für die französische Anfrage an Deutschland, beim militärischen Engagement in der Sahelzone in Afrika zu helfen. In Straßburg tagen heute deutsche und französische Parlamentarier gemeinsam, um unter anderem über Verteidigungspolitik zu debattieren. mehr...