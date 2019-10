Die Kirchen in Deutschland haben sich nach dem Krieg für NS-Täter eingesetzt, seelsorgerisch, aber auch mit rechtlicher und politischer Unterstützung . Dabei haben sie die Opfer des Nationalsozialismus aus den Augen verloren, sagt der Historiker Nicholas Williams anlässlich der Tagung „Die Kirche und die Täter - Schuld und Vergebung nach 1945?“ am 28. Und 29. Oktober in Speyer. mehr...