Weil er glaubt, dass besondere Leistungen in der Demokratie weiter gewürdigt werden müssen hat Dieter Thomä sein neues Buch geschrieben. „Demokratie funktioniert nicht wie eine perfekt schnurrende Maschine“, sagt Thomä. Und: „Es muss immer Menschen geben, die die Nase in den Wind halten“. Dass sich die Menschen in den Kinos Blockbuster mit Superhelden ansehen, ist für den Philosophie-Professor an der Uni Sankt Gallen ein Zeichen für den Bedarf der Welt an Heldentum. „Das Heldentum wird den falschen Leuten überlassen“, findet er mit Hinweis auf Putin und Trump, die sich selbst zu Helden stilisieren und auf der Demokratie herumtrampeln. Thomäs demokratische Helden haben „etwas Ermutigendes“, weil sie ein Beispiel geben „aus uns was zu machen, was wir uns gar nicht zugetraut haben“. Der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg will er aber noch keinen Helden-Status verleihen: „Ich nenne sie Heldin auf Probezeit, weil mir das etwas zu schnell geht“. mehr...