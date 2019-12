Die Universität Tübingen hat die Bewerbungsrede der heutigen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor dem Europäischen Parlament im Juli zur „Rede des Jahres 2019“ gekürt. Argumentativ überzeugend und emotional sei von der Leyen gewesen, so der Geschäftsführer des Seminars für Rhetorik in Tübingen, Prof. Olaf Kramer. Kramer, der auch Jurymitglied ist, in SWR2: „Sie hat mit dieser Rede einen Schritt nach vorne gemacht, weil ihr die Sache Europa wirklich ein Herzensanliegen ist“. Es sei darum gegangen, Parlamentarierinnen und Parlamentarier von dem eigenen Vorhaben zu überzeugen. Das seii „die rhetorische Ursituation“, so Kramer. mehr...