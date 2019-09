Sein Sturz nach der Ibiza-Affäre ist legendär: Jetzt will die österreichische FPÖ das Erbe von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache bestellen. Norbert Hofer und der als rechtsextrem geltende Ex-Innenminister Herbert Kickl wollen beim Parteitag in Graz Straches Nachfolge antreten. Doch der bleibe im Hintergrund aktiv und arbeite an seinem Comeback, so der Chefredakteur der Wiener Zeitung „Falter“, Florian Klenk, in SWR2. mehr...