Joe Cocker eröffnete den dritten Tag des Woodstock-Festivals. Unvergessen und immer noch oft gespielt und gern gehört: Das Beatles-Cover „With A Little Help From My Friends“.Dem Auftritt in Woodstock folgte Weltruhm – mit allen Konsequenzen: Drogen, psychische Probleme, Abstürze, 1974 sogar eine Haftstrafe wegen verschiedener Straftaten. Dennoch wurde er zur Legende. Bis zu seinem Tod 2014 stand er immer wieder auf der Bühne, zuletzt am 7. September 2013 auf der Freilichtbühne Loreley.

