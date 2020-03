Mehr als eine bestenfalls temporäre Lösung für die umkämpfte Region Idlib im Syrien-Konflikt sei von dem heutigen Treffen des türkischen Präsidenten Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau nicht zu erwarten, so Nahost-Experte Kristian Brakel in SWR2. Schon für die Einrichtung einer Flugverbotszone gebe es zu wenig Rückhalt, von den USA allenfalls symbolische Unterstützung.



Kristian Brakel ist Leiter der Niederlassung der Böll-Stiftung in Istanbul



Der türkische Präsident Erdogan reist am heutigen Donnerstag nach Moskau, um mit Präsident Putin die Entwicklung in Syrien zu besprechen. Nach dem Tod türkischer Soldaten in der Region Idlib droht eine Eskalation des Konflikts. Klar scheint in der gegenwärtigen Situation zu sein: Russland hat die besseren Karten, Erdogan kommt als Bittsteller. mehr...