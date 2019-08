Die neue Lust am Niedlichen: ein „Cute-Kult“ von putzigen Hundenasen-Filtern auf Instagram bis zu knuffigen Möpsen auf dem Klopapier. Das ist ein Thema heute in den Feuilletons. Außerdem der Tod des französischen Filmregisseurs Jean-Pierre Mocky - und der im Berliner Exil lebende chinesische Künstler Ai Weiwei, der Deutschland nun verlassen will und mit den Deutschen hart ins Gericht geht: Die Kulturmedienschau von Anja Höfer. mehr...