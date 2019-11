Wera Hobhouse: "Diese Wahlen sind ein zweites Brexit-Referendum“

Die deutsch-britische Unterhausabgeordnete Hobhouse hält den Ausgang der vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien für offen. Im SWR2-Tagesgespräch sagte Hobhouse, sie erwarte, dass am 12. Dezember keine der Parteien eine Mehrheit erhält. Sie rechne aber mit starken Zugewinnen für ihre Partei, die Liberal Democrats, die für einen Verbleib in der EU eintritt. Bei Labour-Chef Corbyn sei dagegen völlig unklar, welchen Kurs er verfolge. Und dem in Umfragen führenden konservativen Premierminister Johnson werde es Stimmen kosten, dass er sich im Wahlkampf für das von ihm mit der EU ausgehandelte Abkommen einsetzen muss, während seine Anhängerschaft in Gegner und Befürworter gespalten sei und ihm die Brexit-Partei von Nigel Farage im Nacken sitze, die einen Austritt ohne Vertrag will.



Hobhouse zu den Chancen für einen Verbleib Großbritanniens in der EU: "Die vielen Widersprüche eine EU-Austritts werden immer klarer und es kann durchaus sein, dass sich die Wählerschaft hinter einen Verbleib in der EU stellen wird. Ob wir das in den nächsten fünf Wochen hinkriegen, ist noch die Frage. Wir brauchen natürlich auch die Bereitschaft der EU, noch ein bisschen Geduld mit Großbritannien zu haben und im Moment sieht es besser aus, als noch vor einem Monat.“