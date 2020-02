Der Brexit war für viele im Kulturbetrieb ein Aufwach-Moment, sagt Dr. Katharina von Ruckteschell-Katte, Leiterin des Goethe-Instituts in London. Das Referendum ließ im deutschen Institut viele fragen, ob vielleicht zu wenig getan wurde, um die Verbindung zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland zu stärken. Andererseits sei nun das Interesse an Kooperationen mit dem Goethe-Instituts stark gewachsen. Die Nachfrage an Bewerbungen für Austauschprojekte steige eher an, als das sie nachlasse. Es sei vor allem wichtig in den ländlichen Gebieten Projekte anzubieten, die der Wegfall europäischer Kulturfördergelder besonders hart treffe. Hier leben Menschen, die schon strukturell kaum mit Kultur in Berührung kommen, so von Ruckteschell-Katte. Nach der Wirkung des Brexits befragt, sagt die Leiterin des Londoner Goethe-Instituts: „Viele sind aufgewacht und haben gemerkt, dass es ohne die Kultur nicht geht. Wir bleiben Europäer und uns eint die europäische Geschichte“. Mit vielen Kulturprojekten die den Austausch und Dialog fördern, soll auch in Zukunft dafür gesorgt werden, dass der Graben zwischen Insel und Festland nicht allzu groß würde. mehr...