Der Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer sieht in der der Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets, auf die sich der Vermittlungsausschuss geeinigt hat, „einen richtigen Schritt“. Im SWR Tagesgespräch sagte Krischer aber, „von einer Verkehrswende kann keine Rede sein.“ Insgesamt brauche es eine ganz andere Bahnpolitik. Die könne er bisher nicht erkennen. Auch die im Klimapaket angekündigten Milliarden für die Bahn fänden sich bislang in den Haushaltsplanungen der Regierung gar nicht wieder. Momentan werde bei der Bahn nur der Investitionsstau der letzten Jahre abgebaut. Das sei gut, reiche aber nicht, um beispielsweise das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, nämlich die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln. Krischer sagte im SWR: „Es ist wieder mehr Show, als tatsächliches Handeln, was da stattfindet.“



Der Grüne-Fraktionsvize im Bundestag erklärte im SWR, neben der Regierung müsse auch die Bahn selbst umdenken. Der Konzern solle sich mehr auf sein Kerngebiet fokussieren. Krischer sagte: „Ich habe kein Verständnis dafür, dass eine Deutsche Bahn nach wie vor größter Speditionsbetreiber bei LKW ist. Wenn dann Pakete von DB-Schenker in Namibia in der Wüste ausgeliefert werden, das ist nicht Aufgabe einer Deutschen Bahn.“ Diese Tochterunternehmen müssten alle verkauft werden. Gesetzliche Aufgabe der Bahn sei es, „Menschen und Güter in Deutschland preiswert und zuverlässig zu transportieren“. Davon könne momentan „bei der Deutschen Bahn keine Rede sein“. mehr...