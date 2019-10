Zu viele Journalisten sind zu nah daran an den Herrschenden. In seinem neuen Buch „Sabotierte Wirklichkeit“ kritisiert der Medienkritiker Marcus B. Klöckner: „Die Denk- und Handlungsschemata sind so relativ einheitlich. Das wird der Realität nicht gerecht“. Klöckner will mit seiner Analyse nicht den Argumenten der neuen Rechten Vorschub leisten, sondern sagt: „Die Medienkritik von rechts ist sehr hohl, meine Medienkritik kommt erst mal von links“. Klöckner sieht durch die Nähe des Journalismus zur Politik einen Teil der Gesellschaft ausgeklammert. Er fordert: „Es müsste eine Art Verbund aus alternativen Medien entstehen“. Das würde kritischen Journalisten die Arbeit erleichtern. Momentan sei es so: „Wer von vornherein herrschaftskritisch berichten will, der muss kämpfen“. mehr...