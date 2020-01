Das Frankfurter Fritz-Bauer-Institut feiert seinen 25. Geburtstag. Es gehört zu seinen Gründungsideen, die deutsche Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen zu fördern. „Diese Auseinandersetzung ist in der Öffentlichkeit und in der Politik hochgradig angekommen“, so Dr. Hanno Loewy in SWR2. Der Direktor des jüdischen Museums Hohenems. „Es gibt die vollmundigsten Bekenntnisse in der Politik, dass diese Beschäftigung zur deutschen Staatsräson gehört“, so der Direktor des jüdischen Museums Hohenems. Paradoxerweise gäbe es jedoch zurzeit einen Diskurs, „der so tut, als ob das Problem des Antisemitismus der Gegenwart ein Problem mit muslimischen Migranten sei. Wir delegieren den Antisemitismus, das Böse-Sein, an andere.“ mehr...