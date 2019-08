Darf ein Mädchen in einem Knabenchor mitsingen? Darüber soll am Freitag das Berliner Verwaltungsgericht entscheiden: Das ist ein Thema heute in den gedruckten und digitalen Feuilletons, außerdem: Feridun Zaimoglus Stück über den Wagner-Sohn Siegfried in Bayreuth - Und der neue Kino-Film „Ich war zuhause, aber…“ von Angela Schanelec, die auf der letzten Berlinale mit dem Silbern Bären für die beste Regie ausgezeichnet wurde. Die Kulturmedienschau von Anja Höfer. mehr...