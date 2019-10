Bis in die Nacht haben sie den Straßenverkehr in Berlin blockiert: Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion wollten, so sagen sie, „zivilen Ungehorsam“ gegen die Klimapolitik zu leisten. Dieser Ungehorsam wird auf Twitter auch bitterböse bewertet. Ein anderes Thema in der Kulturmedienschau von Philine Sauvageot: Am ZKM ist der Streit um den Chef, Peter Weibel, neu aufgeflammt. Am renommierten Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe ist es am Wochenende anders gekommen als geplant. mehr...