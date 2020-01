Die SPD in Baden-Württemberg will per Volksbegehren die Kita-Gebühren abschaffen, der Fall wird nun von den obersten Verfassungsrichtern des Landes untersucht. Katharina Spieß vom DIW in Berlin findet eine generelle Gebührenfreiheit nicht sinnvoll. Im Gespräch mit SWR2 sagte sie, dass es zwar sinnvoll sei „Familien am unteren Einkommensrand von den Gebühren“ zu befreien. Für mittlere und obere Einkommen sei die Gebührenfreiheit nicht sinnvoll, damit „würde öffentliches Geld in Mitnahmeeffekte gesteckt, das an anderen Stellen dringend gebraucht wird“, so Spieß. mehr...