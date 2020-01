Schulen in Deutschland sollten sich mehr Zeit für staatsbürgerlichen Unterricht nehmen – das fordert der Vorsitzende des Vereins "Gesicht zeigen", Uwe-Karsten Heye. Vor dem Hintergrund von Morddrohungen an Menschen, die sich politisch oder gesellschaftlich engagierten, werde in den Schulen zu wenig geredet, kritisierte Heye im SWR Tagesgespräch. Mindestens eine Stunde pro Woche sollte über neuen Nationalismus gesprochen werden und darüber, „was die Menschen auseinanderbringt“.

In den vergangenen Wochen sind unter anderem der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, und die FDP-Politikerin Skudelny mit dem Tode bedroht worden. mehr...