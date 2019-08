Kühe stehen auf der Wiese oder in der modernen Landwirtschaft auch viel im Stall und geben Milch. Viel Milch. Das ist harte Arbeit für die Tiere und senkt die Lebenserwartung der Kühe. Aber was passiert am Ende mit einer solchen Milchkuh. Schlachthof? Gnadenhof? Altersheim? Letzteres gibt es tatsächlich und zwar in Butjadingen im Landkreis Wesermarsch. Das liegt hoch im Norden Niedersachsens direkt an der Küste. Und Reporter Frank Jakobs hat sich auf die Suche gemacht. mehr...