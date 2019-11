Nach dem Werben von Bundeskanzlerin Merkel beim gestrigen Autogipfel für die Mobilitätswende hat auch der Koalitionsgipfel einen sogenannten „Masterplan Ladeinfrastruktur“ beschlossen. Bis 2030 soll es in Deutschland eine Million Ladestationen geben. Der Historiker Kurt Möser vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sieht dabei nach wie vor wenig Nachfrage für E-Autos in Deutschland. In Mode, so Möser, seien weiterhin vor allem SUV. „Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft so ohne weiteres auf einen ökologischen Pfad zu kriegen ist. Dafür sind wir zu bequem geworden. Dazu ist unsere Mobilität zu faszinierend geworden.“ Der erste Golf habe lediglich 50 PS gehabt. Ein solches Auto könne man in Deutschland kaum noch kaufen. Die „Tendenz zum Mehr“ stehe einer ökologischen Wende entgegen. Er sei mit einem Kollegen eine Wette eingegangen, „dass wir im Mobilitätsbereich in zehn Jahren ungefähr den gleichen CO2-Ausstoß haben wie heute“. mehr...