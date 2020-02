Die Demokratische Partei in den USA stecken vor den ersten Parteiversammlungen zur Wahl ihres Präsidentschaftsbewerbers in der Klemme. „Joe Biden wird stark identifiziert mit Obama“, meint der Amerika-Experte Professor Boris Vormann zum Favoriten in den Umfragen. Der Politologe am Berliner Bard College ergänzt im Gespräch mit SWR2 aber auch: „Einen großen Außenseiter gibt es eigentlich nicht mehr“. Das Problem der Demokraten sei ihre Zerstrittenheit: „Es geht jetzt vor allem darum, dass man zu Potte kommt“, so Vormann. Das Ende des Amtsenthebungsverfahren werde vom gegen US-Präsident Trump überschattet und werde als Niederlage der Partei gesehen. Dieser sei auf die Wahl im November extrem gut vorbereitet. „Man muss ein Bild von Integrität zeichnen“, meint Vormann zur möglichen Strategien der Demokraten, denn da habe Trump eine Schwäche. mehr...