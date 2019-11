„Solange Polen isoliert war, war die Zukunft ungewiss. In dem Moment, wo die Mauer fiel, war alles offen“, erinnert sich der ehemalige Botschafter Polens in Deutschland, Janusz Reiter, an den 9. November 1989. „Das bedeutete nur nicht unbedingt alles, was wir wollten“, so Reiter in SWR2. Die Begeisterung und Zuversicht von damals allerdings vermisse man 30 Jahre nach dem Mauerfall. mehr...