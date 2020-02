In den Feuilletons und auf den Kulturseiten im Netz gibt es heute Nachrufe auf den Schauspieler Volker Spengler, der in fast allen Fassbinder-Filmen zu sehen sehen war, außerdem geht es um die Identitätspolitik der Neuen Rechten - und um Donald Trump. Der will nun auch auf dem Gebiet der staatlichen Architektur in die Geschichte eingehen. mehr...