Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk hat Verständnis für die Bauern gefordert. Der CDU-Politiker sagte im SWR Tagesgespräch, kein anderer Berufsstand in Deutschland werde so gegängelt wie die Bauern. Deutschland stelle oft Regeln auf, wo die Dinge in Ordnung seien. So würden Nitrat-Regeln oft auch in Gegenden gelten, die keine Probleme mit ihrem Grundwasser hätten. Für die, die sich an die Regeln halten würden, bestehe aber kein staatlicher Handlungsbedarf. mehr...