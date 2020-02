Die Rockband „The Strokes“ galten in den 2000er Jahren als Neuerfinder des Rock, in Deutschland haben sie seit 10 Jahren kein Konzert mehr gegeben, ihr einmaliger Auftritt in Berlin letzten Freitag beschäftigt die Feuilletons. Außerdem geht es um Kultur und Konterrevolution in Europa und die Frage, was Til Schweiger wohl damit zu tun hat mehr...