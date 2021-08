Obwohl es zwischen der EU und Polen momentan Streit wegen des Umbaus des Rechtsstaats gibt, zeigt sich die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan davon überzeugt, dass viele Menschen in Polen die Politik der PiS-Regierung skeptisch sehen: „Man darf nicht die Regierung mit den Menschen gleichsetzen“, sagte Schwan im Gespräch mit SWR2. Den Erfolg der national-konservativen Regierung in Warschau erklärt die ehemalige Koordinatorin für deutsch-polnische Zusammenarbeit einerseits durch die Sozialpolitik, aber auch durch den Verweis auf die polnische Geschichte im Zweiten Weltkrieg, wie zum Beispiel die Zerstörung Warschaus: „Diese Traumata sind furchtbar. Das sind Wunden, die die PiS offen hält“.

Am Wochenende hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet in Warschau an den offiziellen Feierlichkeiten zum Gedenken an die Opfer des Warschauer Aufstandes teilgenommen. Am 1. August 1944 hatte sich die Armia Krajowa - die Polnische Heimatarmee – gegen die deutsche Besatzungsmacht erhoben. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, Warschau fast völlig zerstört.

„Man muss diese Vergangenheit achten und immer wieder deutlich machen, dass wir sie in Erinnerung behalten. Aber auch, dass wir fest zu den Polen stehen, die nicht für die PiS sind und die Rechtsstaat und Demokratie erhalten wollen“, so Gesine Schwan. mehr...