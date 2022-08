9-Euro-Ticket: Experiment mit Zukunft?

Vor 31 Jahren, am 24. August 1991, erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Doch der Krieg mit Russland gefährdet diese wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Am Nationalfeiertag wächst die Sorge vor verstärkten russischen Angriffen. „Die Menschen sind nervöser als sonst“, sagt der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy in SWR2. mehr...