9-Euro-Ticket: Experiment mit Zukunft?

„Der ÖPNV kann nicht nur eine Sache der Großstädte sein, auch die Menschen auf den Dörfern brauchen Alternativen, um ihr Auto zukünftig stehen lassen zu können“, sagt Philipp Kosok bei SWR2. Er ist der Projektleiter „Öffentlicher Verkehr“ bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Der Experte macht im Gespräch deutlich, dass die Verkehrswende nur gelingen kann, wenn Bund und Länder künftig mehr in den ÖPNV investieren, denn gegenwärtig fehlten besonders auf dem Land Angebote, Personal und Fahrzeuge. „Damit sind für diese Menschen gar nicht mal so sehr die Ticketpreise relevant, sondern, dass es überhaupt ein passendes Angebot gibt“, erklärt der Experte. Damit haben, so Kosok, gegenwärtig hauptsächlich Menschen in Städten von dem 9-Euro-Ticket profitiert. Auf dem Land haben dagegen deutlich weniger Personen das 9-Ticket genutzt, erklärt Kosok.

Wie viele Autofahrten und damit CO2 eingespart werden konnten, könne man laut Kosok gegenwärtig noch nicht seriös sagen, weil die Datenlage zum Umweltschutz noch nicht komplett ausgewertet sei. Die Studien laufen auch nach dem Ende des 9-Euro-Tickets noch weiter. Klar sei aber schon jetzt, dass deutlich mehr Menschen den ÖPNV genutzt haben, als in den vergangenen Jahren, sagt Kosok. Dies liege besonders an der Benutzerfreundlichkeit des Tickets.

Das doch bisher eher unübersichtliche Ticketsystem in Deutschland habe durch das 9-Euro-Ticket eine zeitgemäße Vereinfachung erfahren, macht Kosok deutlich. Auch Nachfolgermodelle des 9-Euro-Tickets sollten unbedingt ein langes Stehen vor den Ticketautomaten vermeiden, indem sie den bisherigen Tarifdschungel lichten, rät der Experte. mehr...