„89 Schritte“ – Podcast erzählt Flut-Geschichten aus dem Ahrtal

Die Ahr ist eigentlich ein kleines Flüsschen, 89 Kilometer lang. Im Sommer 2021 hat sich der Fluss in einen tödlichen Strom verwandelt. Auch Diana Ivanova war von der Flut betroffen. Mit einem Podcast will sie anderen Betroffenen eine Stimme geben.

Vielfalt der von der Flut Betroffenen deutlich machen

Künstler, Nachbarn, Familienmitglieder, Bürgermeister – die Menschen, die Diana Ivanova für ihren Podcast trifft, sind ganz unterschiedlich. Und genauso unterschiedlich sind ihre Geschichten, die sie mit der Flut verbinden. Seit Januar 2022 bringt Diana Ivanova pro Monat zwei neue Folgen des Podcasts heraus. Das Ziel ist, einerseits einen ganz persönlichen Blick auf das Ahrtal nach der Flut zu werfen, andererseits soll die Vielfalt der Betroffenen deutlich werden, sagt Diana Ivanova .

Am Ende sollen mit 89 Podcastfolgen 89 Audio-Porträts von Ahrtal-Bewohnern entstehen. Jede Folge steht für einen Kilometer der Ahr. Finanziell gefördert wird das Projekt von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.

Auch der Krieg in der Ukraine schwingt in den Folgen mit

In den rund halbstündigen Podcast-Folgen geht es nicht nur um die Flutkatastrophe und die Tage danach. Immer wieder finden auch andere Themen statt, die doch auch mit dem Erleben der Menschen im Ahrtal zu tun haben. Diana Ivanova erzählt, dass nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine das Thema Ukraine fast in allen Folgen mitschwingt: „Entweder es werden Parallelen gezogen oder man sagt: ja, uns wurde geholfen im Ahrtal, deshalb: wir helfen jetzt weiter in der Ukraine.“

Die große Hilfsbereitschaft ist in dem Podcast genauso oft Thema wie die große Ohnmacht, die zum Beispiel auch Diana Ivanovas Freundin Sarah noch immer empfindet, wenn sie an die vielen anderen Menschen denkt, denen sie nicht helfen konnte, da sie mit selbst zu beschäftigt war mit der Bewältigung der Flutauswirkungen.

Als Betroffene mit anderen Betroffenen sprechen

Dabei – und das macht der Podcast auf beeindruckende Weise deutlich – kümmern sie sich alle doch auch umeinander, im Ahrtal. Diana Ivanova gibt den Flutopfern im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme: „Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Kategorie der Betroffenen. Und ich wollte als Betroffene mit anderen Betroffenen sprechen. Das andere, was für mich eine große Rolle spielte, war das Bedürfnis, die Bilder für eine Weile wegzulassen. Es waren so heftige, so krasse Bilder vom Ahrtal.“

Der Podcast „89 Schritte“ erzeugt nur Bilder in den Köpfen der Hörer. Aber die sind - dank des authentischen Audiomaterials – besonders beeindruckend.