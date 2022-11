Ukrainekrieg, Flüchtlingskrise, Klimawandel – alles Ereignisse, die regelrecht nach Solidarität schreien. Stattdessen scheint sich die Gesellschaft immer mehr zu spalten: In Geimpfte und Nicht-Geimpfte, in Klimaschützer und Energieverschwender. In die, die für mehr Diversität sind und die, die mehr Homogenität fordern. Was ist dran an der These von der „gespaltenen Gesellschaft“? Wie kann das "Wir" trotz Krieg und Krisen gelingen? Und: Braucht die Demokratie überhaupt ein „Wir“? Doris Maull diskutiert mit Prof. Dr. Ulrike Ackermann - Direktorin John Stuart Mill-Institut, Heidelberg, Ulrich Schnabel - Wissenschaftsjournalist „Die Zeit“, Jürgen Kaube - Soziologe und Mit-Herausgeber der FAZ mehr...