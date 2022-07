Die ernährungspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Renate Künast, fordert verstärkte Bemühungen für eine klimaschonende Agrarpolitik. Keinesfalls dürfe die drohende weltweite Hungerkrise als Argument für ein Roll-Back in der Landwirtschaft genutzt werden, sagte Künast im SWR2 Tagesgespräch. "Zum Beispiel in den Agraranbaumethoden: die waren ja alle auch ein Bestandteil des Klimawandels und damit des Hungers. Das heißt, wir müssen uns jetzt sehr genau überlegen, wie wir Agrarpolitik und wirtschaftliche Zusammenarbeit machen. Wir müssen, um Hunger zu bekämpfen, auf die Kleinbauern schauen", so Künast.

Das Problem steigender Nahrungsmittelpreise habe es bereits lange vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gegeben. Das habe auch der aktuelle Jahresbericht der Welthungerhilfe richtig festgestellt. Jetzt werde es noch schlimmer werden. Die Grünen-Politikern fordert deshalb neben kurzfristigen Hilfen durch das World-Food-Programm auch mittelfristige Maßnahmen, wie die Reduzierung der Tierhaltung zur Fleischproduktion. "Zehn Prozent weniger sogenannte Nutztiere, die wir halten, würden das, was wir jetzt an Exportausfällen haben ausgleichen."

Künast warb in diesem Zusammenhang für eine gesündere Ernährung, mit weniger Fleisch- und mehr Gemüse- und Obstanteilen. Junge Menschen würden dies im Gegensatz zur Agrarindustrie bereits heute leben: "Man weiß, dass man mit Gemüse und Obst und Hülsenfrüchten einen total tolle und coole Sachen machen kann", so Künast. mehr...