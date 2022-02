Selten hat eine Doktorarbeit so lange Diskussionsstoff geliefert wie das 1977 erschienene Buch „Männerphantasien“ von Klaus Theweleit. Anlässlich seines 80. Geburtstags meint der Freiburger Kulturtheoretiker: „Als ich das Buch geschrieben habe, hoffte ich, dass die männliche Gewalt tendenziell abnehmen würde – das ist leider überhaupt nicht eingetreten.“ Stattdessen habe die Welt immer wieder neue Gewaltherde erlebt, sodass seine Bilanz laute: „Die Lust am Töten hat nicht abgenommen.“

Andere werden für Ängste verantwortlich gemacht

Was es nicht mehr gebe, sei der Typ „deutscher Nazi-Täter“. Auch in Deutschland, so der 1942 in Ostpreußen geborene Theweleit, gebe es aber noch Leute mit Ängsten, die anderen Menschen die Schuld daran gäben. Dabei nehme man oft Fremde zum Ziel, aber besonders auch Frauen, deren Forderung nach Gleichheit Männer nicht ertrügen.

Gleichzeitig sehe er aber auch Hoffnungszeichen im Verhältnis der Geschlechter, sagt Theweleit unter Hinweis auf die Entstehung von Queer-Gruppen: „Wir kriegen jetzt eine Vielfalt – die Geschlechterzuordnung ist nicht mehr so deutlich. Und das wird sich erweitern.“

„#Metoo“ steht am Anfang der Geschichte

Von der aktuellen Debatte, dass sich Europas Kolonialismus durch die Kontinuität des Rassismus erkläre, hält Theweleit wenig. Seiner Ansicht ist „dieser tötende Männerkörper, der sich durch die Geschichte zieht“ die Erklärung für die Kolonialverbrechen.

Theweleits These lautet: „#Metoo“ steht am Anfang der Geschichte. Schon die antiken und prä-antiken Griechen seien Migranten gewesen, die ihre Herrschaft durch Vergewaltigung und andere Taten durchgesetzt hätten.

Friedliches Miteinander kann man lernen

Gleichzeitig aber weist Theweleit die Idee zurück, dass die Gewaltausübung Männern biologisch mitgegeben sei: „Das ist nichts Biologisches.“ Sich zu wandeln lerne man nur durch Beziehungen wie Liebe und durch den Kontakt mit Gruppen: „Das muss man lernen – das musste ich auch lernen."

Nach der Flucht seiner Eltern in Schleswig-Holstein aufgewachsen, studierte Klaus Theweleit Germanistik und Anglistik in Kiel und Freiburg. Seine Dissertation über die Kultur der Freikorps erschien 1977 unter dem Titel „Männerphantasien“ als Buch. Später lehrte Theweleit an der Uni Freiburg und an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe.