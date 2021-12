75 Jahre Unicef - Geschäftsführer Schneider: Keine Geburtstags-Kerzen sondern Warnleuchten!

Die Lage von Kindern weltweit in der Corona-Pandemie macht dem Kinderhilfswerk Unicef große Sorgen - daran ändert auch das 75-jährige Bestehen nichts, das morgen gefeiert wird. "Wenn ich mir eine Geburtstagstorte mit 75 Kerzen vorstellen würde, dann müsste ich sagen, dass jede einzelne Kerze eine Warnleuchte ist", sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Ralf Hecht. Seine Organisation schätzt, dass allein in den letzten zwei Jahren die Zahl der in Armut lebenden Kinder um 100 Millionen oder zehn Prozent zugenommen hat - auf mehr als eine Milliarde. "Wir fürchten, dass die Erfolge, die wir gemeinsam mit vielen Partnern erringen konnten, im Moment zurückgedreht werden, weil eben so viele Kinder in Armut versinken", so Schneider. Als Beispiele für Erfolge nannte er das Senken der Kindersterblichkeitsrate, Einschulungen und Schutz vor Kinderarbeit oder Kinderheirat. "160 Millionen Kinder sind davon betroffen und wir fürchten, wenn das mit den Auswirkungen der Krise so weitergeht, wird auch diese Zahl weiter steigen".