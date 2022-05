75 Jahre Rheinland-Pfalz: Wie aus dem Bindestrich-Land eine Region wurde

„Wladimir Putin hat sein Land aus der internationalen Ordnung herausgenommen“, bilanziert der Diplomat Rüdiger von Fritsch. „Er führt es in die Isolation“, so der ehemalige deutsche Botschafter in Russland in SWR2. Doch auch ein möglicher Führungswechsel werde an der „Natur der Herrschaft“ in Russland voraussichtlich nicht viel ändern. Fritsch ist Autor eines neuerschienenen Buchs über Russland mit dem Titel „Zeitenwende“. mehr...