75 Jahre Jüdische Kulturwochen in Stuttgart: Michael Wolffsohn über Antisemitismus und Krisen

Die promovierte Archäologin Heike Otto übernimmt ab 2021 die Leitung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Sie folgt damit auf Thomas Metz, der nach 13 Jahren in Ruhestand geht. Heike Otto, die aus Köln stammt, kennt den nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz bereits sehr gut aus ihrer Zeit als Geschäftsführerin des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz. Da gab es mehrere Kooperationen, etwa 2015 beim Themenschwerpunkt „Preußen am Rhein." Heike Otto hat in unterschiedlichen Institutionen gearbeitet, im römisch-germanischen Museum in Köln, im saarländischen Kulturministerium, in der Denkmalpflege. All diese Erfahrungen will sie einbringen in ihre neue Aufgabe als Generaldirektorin Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. mehr...