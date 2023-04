Vor 50 Jahren wurde das World Trade Center eingeweiht: Gigantismus in der Architektur

per Mail teilen

Die gigantischen Türme des World Trade Centers in New York seien als Symbol für wirtschaftliche Überlegenheit geplant gewesen, sagt Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Sie lösten ein weltweites Wettrennen um die höchsten Türme aus, das bis heute anhält. Dabei seien hohe Türme weder wirtschaftlich noch nachhaltig.

Symbol für wirtschaftliche Macht

Die beiden Türme des World Trade Centers in New York waren über viele Jahre die höchsten Gebäude der Welt. Sie setzten einen neuen Maßstab in einer auf Gigantismus ausgerichteten Architektur, die vor allem symbolisch wirken sollte.

Die Pläne für ein World Trade Center gehen bis in die 1930er Jahre zurück, sagt der Architekturkritiker Nikolaus Bernau in SWR2. Sie sollten aussagen: New York ist das Zentrum des Welthandels.

Wer hat den höchsten Turm?

Dazu angelegt, wie zwei riesige Stäbe aus der umgebenden Bebauung herauszuragen, sei diese Aussage auf symbolischer Ebene auch gelungen, meint er. „Das World Trade Center hat erfolgreich mit der Statue of Liberty konkurriert“.

Seitdem gebe es überall auf der Welt ein Wettrennen um die höchsten Türme der Welt. Das sei insofern paradox, weil die hohen Türme sehr unwirtschaftlich seien. In Zeiten, wo es vor allem um klimafreundliches Bauen gehe, seien Hochhäuser dieser Art kaum mehr durchzusetzen.