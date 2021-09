Viele Berliner Straßenschilder erinnern an die koloniale Vergangenheit. Aktivist*innen versuchen seit Jahren, dies zu ändern. Im April 2021 wurden nun in Berlin-Neukölln die Schilder der Wissmannstraße abgehängt, die nun „Lucy-Lameck-Straße“ heißt, in Erinnerung an die erste Frau im tansanischen Regierungskabinett, die sich auch für die Verbesserung der Position von Frauen einsetzte. Tansania war Teil des Gebiets Deutsch-Ostafrika. Die Aktion lief allerdings nicht ohne Gegenwind ab. mehr...