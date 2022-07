Von Esther Saoub

Alle acht Jahre treffen sich orthodoxe, evangelikale, lutherische und andere Christen aus aller Welt. Allerdings erst ein einziges Mal in Europa: 1968 in Schweden. Die 11. Vollversammlung in Karlsruhe ist also die erste in Deutschland. Auch die russisch-orthodoxe Kirche ist eingeladen - der Krieg in der Ukraine wird im Fokus stehen. Zudem Pandemie und Klimakrise, angesprochen auch durch Delegierte indigener Völker.