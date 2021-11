40 Jahre Terre des Femmes – „Noch lange nicht am Ziel“

Das Recht auf Abtreibung wird in den USA oder in Polen mehr und mehr eingeschränkt. Aber auch in Deutschland sei die Betreuung und Versorgung von Schwangeren, die sich für eine Abtreibung entscheiden, je nach Bundesland und Region sehr unterschiedlich, sagt Jeanne Diesteldorf, Autorin des neuen Buches „(K)eine Mutter – Abtreibung. Zwölf Frauen erzählen ihre Geschichte“.

Unter dem Strich sei die Lage in Deutschland mal „mehr oder weniger schwierig“, mal „mehr oder weniger gruselig“ und für jede Frau eine erhebliche Bürde, und das in einer Situation, „die höchstpersönlich schon sehr herausfordernd ist“. Insgesamt können man einen Trend feststellen, der sie sehr schockiert habe, sagt Jeanne Diesteldorf.

Bei den Frauen, die erst in jüngster Zeit eine Abtreibung haben vornehmen lassen, sei der Zugang zu Informationen und zu medizinischer Versorgung herausfordernder und komplizierter gewesen, als in den Jahrzehnten davor. mehr...