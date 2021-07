Deutschland wird ein heißeres Land werden und es wird zugleich trockener und feuchter werden, sagt Toralf Staud im Gespräch mit SWR2. Der Journalist hat zusammen mit Nick Reimer vor wenigen Wochen das Buch „Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“ veröffentlicht.

„Es wird eine Mischung aus Starkregen, wirklichen Unwetter, Wolkenbrüchen, wie wir sie ja auch in den letzten Tagen in Südwestdeutschland viel gesehen haben, und dazwischen wird es Dürrephasen geben. Das krasseste aber wird sicher die Zunahme der Hitze sein“, so Staud. In Stuttgart in der City beispielsweise gäbe es jetzt schon 30 Tage mit hoher Hitzebelastung, diese Zahl würde Mitte des Jahrhunderts auf 60/ 70Tage steigen. Mainz bekäme das Klima, das heute in Lugano herrsche. Und gerade der Oberrheingraben sei ein Hotspot des Klimawandels in Deutschland.

Warum die Brisanz des Klimawandels im Bewusstsein vieler Menschen nicht ankomme? Weil beim Klimawandel immer über die ferne Zukunft und ferne Gegenden gesprochen werde, und das setze bei vielen Menschen im Kopf ein irrtümliches Bild fest. „Dass das falsch ist, dämmert einigen. Ich glaube spätestens seit den Dürrejahren 2018/19 sind die Leute sensibilisiert, dass es auch uns betrifft in Deutschland“, so Staud, „ich glaube, das kommt langsam in den Köpfen an. Und genau dafür, damit das passiert, und breiter passiert, haben wir auch dieses Buch geschrieben“. mehr...