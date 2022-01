In der digitalen Welt ist es besonders einfach, etwas Bestimmtes zu finden – Suchmaschinen machen es möglich. Doch daneben gibt es noch Dinge und Menschen, die uns einfach vor die Füße fallen oder in die Arme laufen, ohne dass wir nach ihnen gesucht hätten. Plötzlich tauchen sie auf, zum Beispiel wenn wir herumstreunen, stöbern, flanieren und einfach neugierig in die Welt gucken. Und gerade diese Zufallsfunde erweisen sich oft als Geschenke des Himmels, die uns nachhaltig beeinflussen und unser eigentlich anders geplantes Leben in eine ganz unerwartete Richtung lenken. mehr...