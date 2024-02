Ohne Skript ins Performance-Abenteuer: 30 Jahre Künstlerkollektiv Gobsquad

Das Berliner Performance-Art-Kollektiv Gob Squad lädt Nachbarn ins Theater ein zum Kochen und Singen.

Die sechs Künstlerinnen und Künstler bringen außerdem auf öffent­lichen Park­plätzen Unbekannte miteinander ins Gespräch. Oder sie erkunden in einer Video-Liveübertragung die Wohnungen anderer Menschen - während die abwesen­den Bewohnerinnen oder Bewohner zugeschaltet sind.

Mit solchen Aktionen ist die deutsch-britische Gruppe international bekannt worden. Ein ausgearbeitetes Skript gibt es nicht, nur einen groben Ablauf, der manchmal auf wenige Din-A4-Blätter passt.

2024 feiert die „Gob Squad“ ihr 30-jähriges Bestehen. Johanna Freiburg ist Mitgründerin, Bastian Trost auch schon seit mehr als 20 Jahren dabei.

